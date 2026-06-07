本拠地エンゼルス戦米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は6日（日本時間7日）、本拠地エンゼルス戦に先発登板した。8回2安打1失点、4奪三振で9-2の快勝に貢献。6勝目を挙げた。降板から約1時間後、球団公式Xが選んだ「今日の1枚」にファンから絶賛が贈られている。山本は初回に適時三塁打を浴びて先制点を許した。25球を要するも最少失点で切り抜けると、その裏に打線が爆発。大谷翔平投手の11号2ランなどで一挙9得点すると