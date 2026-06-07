本拠地エンゼルス戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は6日（日本時間7日）、本拠地エンゼルス戦に先発登板した。8回2安打1失点、4奪三振で9-2の快勝に貢献。6勝目を挙げた。降板から約1時間後、球団公式Xが選んだ「今日の1枚」にファンから絶賛が贈られている。

山本は初回に適時三塁打を浴びて先制点を許した。25球を要するも最少失点で切り抜けると、その裏に打線が爆発。大谷翔平投手の11号2ランなどで一挙9得点すると、山本も立て直した。凡退の山を築き、終わってみれば22者連続アウトで8回を投げ切った。

ドジャースの公式Xは「ダイソー提供、今日の1枚」と題した恒例の試合後の写真を投稿。この日の1枚では、青を基調とした光がブレて流れるような幻想的な背景の中、背番号18のユニフォームを身に纏った山本がマウンドに立っている。投球モーションに入り、青いグラブを顔の前に構え、打者を真っすぐに見据える真剣な眼差しが美しく切り取られていた。

青いオーラまで写ったかのような画像に、国内外のファンからは絶賛のコメントが寄せられている。

「これは凄いね」

「最高にかっこいい写真だ」

「1枚の写真にエースのオーラが出ている」

「素晴らしいね」

「何という写真だ」

「ドジャースのセンスの良さを感じる」

山本は今季6勝目（4敗）を挙げ、防御率は2.68とした。なお、「1番・DH」で出場した大谷翔平は、11号2ランを含む4打数2安打2打点と活躍した。



（THE ANSWER編集部）