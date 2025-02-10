元SMAP・中居正広の女性トラブルで、社員が関与した疑惑と中居の起用を継続した問題で揺れるフジテレビ。1月23日には「第三者委員会」が設置され、ようやく原因究明に動き出した一方、次々と番組存続の危機があらわになったーー。「1月31日には『スポニチ』で大型歌特番『FNS歌謡祭』の中止が報じられました。主な原因は、スポンサーが集まらないことによる予算不足。他の人気番組にもドミノ倒しで影響が出ることが考えられます