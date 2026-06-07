アイドルグループ・ももいろクローバーのオリジナルメンバーで、女優の伊倉愛美(32)が7日、自身のインスタグラムで第2子を出産したことを報告した。伊倉は2022年に結婚しており、24年10月に第1子を出産している。



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伊倉は「先日、第二子を出産いたしました。元気な女の子です」と発表。「切迫早産で入院したりと不安な日々も続きましたが、おかげさまで無事に正期産を迎えることができました」と出産を振り返り、「二児の母として頑張っていきますので、これからもあたたかく見守っていただけたら嬉しいです」と結んだ。



伊倉は子役として芸能活動を開始し、00年にはNHK「ひとりでできるもん！」の3代目主人公・今田まい役を担当した。08年5月、ももいろクローバー(現・ももいろクローバーZ)の初代メンバーとして加入し、同年12月に卒業している。



今年3月にはNHK Eテレ「天才てれびくんMAX」に出演していた縁から、「最近てれび戦士ママ友が増えて嬉し楽しい日々です」と題して、声優の飯田里穂、女優の岩井七世、元タレントの村上東奈さんとママ友として再会したことをインスタグラムで報告していた。当時の投稿にはテレビ戦士4人がそれぞれの子供を抱えて笑顔で映る集合写真も添えられている。



（よろず～ニュース編集部）