幸せに生きる秘訣はあるか。公認心理師の古宮昇さんは「『嘘をついてはいけない』『いつも人に優しくしなければならない』『親は子どもを無条件に愛するべきだ』……。当然と思うひともいるかもしれない。しかし、3つすべてに、自分自身を苦しめる“思考のクセ”が隠れている」という――。※本稿は、古宮昇『自分を責めない生き方』（総合法令出版）の一部を抜粋・再編集したものです。■罪悪感が自分と他人を傷つける「人間はし