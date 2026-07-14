◇セ・リーグDeNA5―4広島（2026年7月14日マツダ）DeNAに加入して2年目の岩田将貴が、年目で待望のプロ初勝利を手にした。5―4と逆転した直後の5回にマウンドへ。2死から大盛に右前打を許すも、持丸を空振り三振に仕留めた。左の変則サイドスロー。左打者4人との勝負で「1本打たれたけど、抑えることができて良かった」と役目を果たした。九産大から20年育成ドラフト1位で阪神に入団。2年目の22年7月に支配下登録さ