俳優の佐藤二朗が7日、都内で行われた映画『名無し』（公開中）大ヒット御礼舞台あいさつに登壇。本作映画化の企画が難航したことを振り返り、異例の大ヒットへの喜びをあらわにした。【写真】ダンディー…佐藤二朗＆丸山隆平の2ショット全身姿リピーター続出で小規模での公開にもかかわらず2億円を超える大ヒット中ということに喜びをあらわにした佐藤は、「公開のときに賛否どっちでも書いていただいていいです、って言った