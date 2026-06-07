エンゼルス戦で7試合ぶりの11号【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間7日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が6日（日本時間7日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場。第2打席で、7試合ぶりとなる今季11号を放った。9点先制の猛攻を締め括る一発に、かつては大谷弾の度に大盛り上がりだった敵軍放送席からは嘆きの声が漏れた。初回に回ってきた2度目の打席。大谷は2番手の左腕スーター