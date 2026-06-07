エンゼルス戦で7試合ぶりの11号

【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間7日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が6日（日本時間7日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場。第2打席で、7試合ぶりとなる今季11号を放った。9点先制の猛攻を締め括る一発に、敵軍放送席からは嘆きの声が漏れた。

初回に回ってきた2度目の打席。大谷は2番手の左腕スーターのシンカーを左中間スタンドへ運んだ。打球速度110.4マイル（約177.7キロ）、飛距離406フィート（約123.7メートル）、角度23度の11号2ランは7試合ぶりの一発。第1打席で安打を放っており、初回を終わった時点で2打数2安打となった。

エンゼルス放送局「ABTV」で実況を務めるウェイン・ランダッゾ氏は「ショウへイ・オオタニはまだ初回なのに2人目の投手と対しています」と、初回での2打席目にふれると直後に飛び出した本塁打に呆然。「左中間に打ち、ホームランです。大差がつきました。ドジャース9得点目です」と伝えた。

解説のマーク・グビザ氏は「彼はつけ入るスキを見つけ、逆方向へ打ちました」と衝撃弾を称えた。大谷はこの一発でメジャー通算300本塁打まであと9本とした。実況のランダッゾ氏は「その多くはエンゼルス時代に打ちました。エンゼルス時代に171本です」と、古巣エンゼルスでの活躍を振り返った。（Full-Count編集部）