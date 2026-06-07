この記事をまとめると ■日産が新型「プリメーラEV」をフィリピンで世界初公開した ■かつてのFFハンドリングマシンは中国産EV「N7」ベースの大型セダンに変貌していた ■復活を喜ぶ声と「これじゃない……」という落胆の声が交錯する 約20年の沈黙を破って「プリメーラ」が復活 日産ファン、いや、1990年代の熱いクルマ界隈を知るすべての自動車好きにとって、ひっくり返るようなニュースが飛び込んできた。なんと、あの伝説の