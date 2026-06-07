音楽ユニット・YOWAMEが自身のYouTubeチャンネルで「【警告】「サポートで稼ぐ」は錯覚。1本3万円で弾き続けるバンドマンの末路と''後回収''の真実」を公開した。動画では、YOWAMEの平井拓郎氏と812氏が、視聴者から寄せられた「どのジャンルが一番儲かるのか？」という質問に対し、サポートミュージシャンや大人数グループの過酷なギャラ事情について、自身の経験を交えながら赤裸々に語っている。 動