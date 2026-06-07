エスパーダ監督「クラブハウスでも以前よりはるかに居心地が良さそうだ」【MLB】アストロズ 13ー2 アスレチックス（日本時間7日・ヒューストン）アストロズの今井達也投手が6日（日本時間7日）、本拠地で行われたアスレチックス戦に先発し、5回5安打2失点の好投で今季3勝目を挙げた。試合後、ジョー・エスパーダ監督は投球内容を評価するとともに、米国での生活やチームへの適応が進んでいることを明かし、「クラブハウスでも以