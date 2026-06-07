この記事をまとめると ■標識は「見やすい位置で管理」が法律上の原則だ ■標識が見えない状態なら違反成立を立証するのが難しいケースもある ■路面の「止まれ」表示は標識とは法的位置付けが異なる 「止まれ」の標識が植木で見えないときはどうすべき？ 道路を通行していると、民家の植木や道路の脇にある木々の成長などによって、標識が見えづらくなっている場所があります。もし、標識が植物などで見えづらくなっている場所