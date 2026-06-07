映画「トップガン マーヴェリック」(2022年)のバーテンダー役、「ジュマンジ」(1996年)の駆逐業者役などを演じた俳優ジェームズ・ハンディさんが6月3日(現地時間)、81歳で死去した。警察によると、交際相手の息子に刺された疑いが持たれている。



【写真】変幻自在 さまざまな作品で重宝されたジェームズ・ハンディさん

3日午前9時30分ごろ、「問題が起きている」と通報があり、その人物は「私は『人の子』だ。罪深き男を殺した」と話したとされている。



警官がカリフォルニア州タルザナの自宅に駆け付けたところ、ジェームズさんは前庭で意識不明となっており、胸に刺し傷を負っていたという。病院に搬送されたが死亡が確認された。



容疑者はマイケル・グレッドヒル（44）で、現場にいた警官に「捜しているのは自分だ」と自首したという。グレッドヒル容疑者は母親と共に事件現場となった家に住んでおり、母親はジェームズさんの交際相手だった。



グレッドヒル容疑者は殺人の罪で逮捕され、保釈金は200万ドル（約3億円）に設定された。



「トップガン マーヴェリック」でのバーテンダー役が最後の出演作となったジェームズさんは、「ジュマンジ」や「X-ファイル」「ザ・ホワイトハウス」「ビバリーヒルズ高校白書」など多くの作品で活躍していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）