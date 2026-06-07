断熱材を保管している、住宅建材を工務店などに販売する会社の倉庫。中東情勢悪化で供給不足や価格高騰といった影響が出ている（写真：山陽新聞／共同通信イメージズ）米国とイランの衝突を受け、原油価格およびナフサ価格が高騰している。これは、単なる燃料コストの問題にとどまらない。特に建設業界では、断熱材、防水材、接着剤、樹脂製品、塗料、配管材など、石油由来製品への依存度が高い。これまで日本の住宅供給は、比