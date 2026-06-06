日本サッカー協会（ＪＦＡ）は６日、公式インスタグラムを更新。「ＨＡＰＰＹＢＩＲＴＨＤＡＹ」として「６月４日に誕生日を迎えた久保建英選手を、チームでお祝いしました」と記し、メキシコで事前合宿中のサッカー日本代表の食事会場での写真を投稿した。２５歳の誕生日を迎えた久保はフルーツがデコレーションされたケーキが乗った大きなプレートを持ちニコリ。テーブルの伊東純也や前田大然らも笑顔で、堂安律は日の丸を