【J1百年構想リーグプレーオフラウンド(19-20位決定戦)第2戦】(フクアリ)千葉 1-2(前半1-0)福岡<得点者>[千]呉屋大翔(32分)[福]橋本悠(57分)、前嶋洋太(67分)観衆:9,460人主審:小屋幸栄