アメリカのトランプ大統領は、FIFAワールドカップでアメリカの代表選手に出されたレッドカードをめぐり、FIFA（国際サッカー連盟）の会長に見直しを求めた事を認めました。アメリカ・トランプ大統領：ジャン二（FIFA会長）に電話した。ファウルじゃないと思ったから見直しを求めただけ。トランプ大統領は6日、アメリカ代表のバログン選手がレッドカードを出されたことについて、「アメリカ最高の選手の1人を出場停止にするのは不公