保育士として勤めていた鹿児島市の認定こども園で2024年、男児を切り付け女児に暴行し負傷させたとして、殺人未遂罪などに問われた無職の女（23）の鹿児島地裁裁判員裁判で、検察側が7日、懲役12年を求刑した。