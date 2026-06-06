HYが9月16日、フルアルバム『MIND＋』(読み：マインドプラス)をリリースすることに加え、今年2月に開催した一夜限りのスペシャル公演＜HY 25th Anniversary BEST!! Special TIME TRIP＞のライブBlu-rayを発売することが発表となった。1年8ヵ月ぶりに発売されるアルバム『MIND＋』は、結成25周年を走り切り、26年目に突入したHYの自分自身の心や想い、すべてを受け入れ前向きに進んでいきたいという思いが込められた通算17枚目とな