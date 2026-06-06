HY¡¢17th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMIND¡Ü¡Ù¤È¥é¥¤¥ÖBlu-ray¤ò9·î¤ËÆóºîÆ±»þÈ¯Çä
HY¤¬9·î16Æü¡¢¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMIND¡Ü¡Ù(ÆÉ¤ß¡§¥Þ¥¤¥ó¥É¥×¥é¥¹)¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯2·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¸ø±é¡ãHY 25th Anniversary BEST!! Special TIME TRIP¡ä¤Î¥é¥¤¥ÖBlu-ray¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1Ç¯8¥õ·î¤Ö¤ê¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMIND¡Ü¡Ù¤Ï¡¢·ëÀ®25¼þÇ¯¤òÁö¤êÀÚ¤ê¡¢26Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿HY¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿´¤äÁÛ¤¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ìÁ°¸þ¤¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÄÌ»»17ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¡£
¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Ï¡¢5·î¤è¤ê3¥ö·îÏ¢Â³ÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Öwith you¡×¡Ö¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¡¼¡×¡Öblue heart¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¤ÎÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡ÖSwing Swing Heart¡×¡¢¡ÉÂè97²ó¥»¥ó¥Ð¥Ä MBS¸ø¼°¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡É¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Î¿´¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë±þ±ç¶Ê¡ÖÇòµå¤ò·Ò¤²¡×¡¢¿´¤Î¤Þ¤Þ¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ô¤Ë¶Ê¤Ë¤·¤¿¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡×¤Û¤«¿·¶Ê4¶Ê¤ò´Þ¤à¡¢¿´¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿Á´10¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹·ÁÂÖ¤Ï½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î2¼ïÎà¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï2026¡Á2027Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸«³Ø¤Ë»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¡ÖHY VIP TICKET 2026-2027¡×¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÇÍ½Ìó¤·¤¿Êý¤ËÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ëÀè¹Ô»îÄ°²ñ¤ä¥ê¥ß¥¹¥¿¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
Æ±ÆüÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡ØHY 25th Anniversary BEST!! Special TIME TRIP¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯2·î23Æü¤ËÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿°ìÌë¸Â¤ê¤Î¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¡£¡ÖSwing Swing Heart¡×¤Î½éÈäÏª¤ä¡¢±Ç²è¡Ø366Æü¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖÎø¤ò¤·¤Æ¡×¡¢ÂåÉ½¶Ê¡ÖAM11:00¡×¡ÖNAO¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ó¡¼¥Á¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï2Ì¾¤Î¹ë²Ú¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡Ö366Æü(Official Duet ver.)feat. Âç¶¶ÂîÌï (¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á)¡×¡ÖOcean feat. ¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡×¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÅöÆü¤ÎÎ¢Â¦¤òÃÎ¤ì¤ë¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥¶¥·¡¼¥ó¤ä¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤¬Æ±º¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢FC²ñ°÷¸ÂÄêÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢17th¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¥é¥¤¥ÖBlu-ray¤ÎÆ±ÆüÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢CD¤ÈBlu-rayÎ¾ºî¤Î½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¶¦ÄÌ±þÊçÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÉõÆþ¡£ÃêÁª¤ÇHY¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óMeet¡õGreet¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²ÚÆÃÅµ¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
HY¤ÏËÜÆü6·î6Æü¤«¤é¿·Î¤±ÑÇ·¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢9·î22Æü¤«¤é¤Ï¡ãHYÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2026-2027¡ä¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡
¢£17th¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMIND¡Ü¡Ù
2026Ç¯9·î16ÆüÈ¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://HY.lnk.to/mind_plus
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(CD+GOODS)¡Û
UPCH-7862¡¡\4,500(ÀÇ¹þ) / \4,091(ÀÇÈ´)
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï2026¡Á2027Ç¯¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸«³Ø¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡ÈHY VIP TICKET 2026-2027¡É¤òÉõÆþ¡£
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD¤Î¤ß)¡Û
UPCH-2298¡¡\3,300(ÀÇ¹þ) / \3,000(ÀÇÈ´)
¢¨²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È 24P
¢§CD¼ýÏ¿¶Ê
¡¦¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ
¡¡(¥í¡¼¥½¥ó²Æì2025Ç¯ CM¥½¥ó¥°)
¡¦Çòµå¤ò·Ò¤²
¡¡(Âè97²ó¥»¥ó¥Ð¥ÄMBS¸ø¼°¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°)
¡¦Swing Swing Heart
¡¡(ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×ÁÞÆþ²Î)
¡¦with you
¡¡(¡Ø¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Î¤Þ¤Á º´²ì»Ô¡ÙPR¥½¥ó¥°)
¡¦¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¡¼
¡¡(²Æì¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ CM¥½¥ó¥°)
¡¦blue heart
¡¡(¥í¡¼¥½¥ó²Æì2026Ç¯ CM¥½¥ó¥°)
Â¾¡¢¿·¶Ê4¶Ê¤ò´Þ¤àÁ´10¶ÊÍ½Äê
¡üHY VIP TICKET 2026-2027
2026Ç¯4·î1Æü¤«¤é2027Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëHY¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î³Æ¸ø±é¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ²¿ÅÙ¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥È(¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¤ÇÈ¯É½)¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Í¥Ã¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Ä¤¡£
¢¨2026Ç¯2·î23ÆüÈ¯ÇäFC¸ÂÄêBD¡ØHY 25th Anniversary BEST!! Kary TOUR 2024-2025¡Ù¤ËÆ±º¤·¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¢¥ë¥Ð¥à½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¡¢Æ±È¯Blu-ray½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Ë±þÊçÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉõÆþ
¢§CD/BD¶¦ÄÌ±þÊçÃêÁª
¡HY¤È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óMeet¡õGreet (10/31[ÅÚ] 13:00Í½Äê¡¡ÃêÁª¤Ç15Ì¾)
¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º (300Ì¾¤¦¤Á¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥µ¥¤¥óÆþ¤ê40Ì¾)
±þÊç´ü´Ö¡§2026/9/16¡Á10/4 23:59
https://www.universal-music.co.jp/hy/news/2026-06-06-2/
¡¡
¢£¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡ØHY 25th Anniversary BEST!! Special TIME TRIP¡Ù
2026Ç¯9·î16ÆüÈ¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://HY.lnk.to/best_specialtimetrip
¡ÚBlu-ray(2BD)¡Û\8,000(ÀÇ¹þ) / \7,273(ÀÇÈ´)
¢¨12P¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ãBEST!! Special TIME TRIP @Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼ (2026.2.23)¡ä
¡¦¥È¥¥¡¼¥¿¥ó
¡¦Street Story
¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë
¡¦366Æü(Official Duet ver.)feat. Âç¶¶ÂîÌï (¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á)
¡¦µ¢¤ë¾ì½ê
¡¦ÎÞ
¡¦¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¯¤Ë
¡¦¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î
¡¦TRIP¥á¥É¥ì¡¼ (canvas / ½éÀã / Fortune / »°·î¤ÎÍÛ±ê)
¡¦Ocean feat. ¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó
¡¦NAO
¡¦Beautiful
¡¦Îø¤ò¤·¤Æ
¡¦Î´Ê¡´Ý
¡¦¤¤Î¤³¤¤¤Ì
¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Ó¡¼¥Á
¡¦AM11:00
encore
¡¦Swing Swing Heart
¡¦Î¹Î©¤Á
¡ü¡ãBEST!! Special TIME TRIP Behind The Scene¡ä
¡üHUB CLUB²ñ°÷¸ÂÄêÆÃÅµ¡§Ì¤Íè¥Á¥±¥Ã¥È II
¡ÖHY HUB CLUB¡×²ñ°÷¸ÂÄêÆÃÅµÉÕ¤Blu-rayÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯7·î31Æü(¶â)23:59¤Þ¤Ç
URL¡§https://hy-road.net/contents/1079793
¢¨¡ÖHY HUB CLUB¡×²ñ°÷¤«¤ÄUNIVERSAL MUSIC STORE¤Ç¹ØÆþÄº¤¤¤¿Êý¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý
¢¨¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤Ï¡¢UNIVERSAL MUSIC STORE¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿(ÌµÎÁ)¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ü¥¢¥ë¥Ð¥à½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¡¢Æ±È¯Blu-ray½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Ë±þÊçÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉõÆþ
¢§CD/BD¶¦ÄÌ±þÊçÃêÁª
¡HY¤È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óMeet¡õGreet (10/31[ÅÚ] 13:00Í½Äê¡¡ÃêÁª¤Ç15Ì¾)
¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º (300Ì¾¤¦¤Á¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥µ¥¤¥óÆþ¤ê40Ì¾)
±þÊç´ü´Ö¡§2026/9/16¡Á10/4 23:59
https://www.universal-music.co.jp/hy/news/2026-06-06-2/
¢§CD¥·¥ç¥Ã¥×¹ØÆþÆÃÅµ ¾ÜºÙ
https://www.universal-music.co.jp/hy/news/2026-06-06-1/
¢§Àè¹Ô»îÄ°²ñ ¾ÜºÙ
https://www.universal-music.co.jp/hy/news/2026-06-06-3/
¡¡
¢£HY 3¥õ·îÏ¢Â³ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
▶Âè°ìÃÆ¡§5·î1ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Öwith you¡×
¢¨¡Ø¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Î¤Þ¤Á º´²ì»Ô¡ÙPR¥½¥ó¥°
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://hy.lnk.to/with_you
▶ÂèÆóÃÆ¡§6·î1ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ö¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¡¼¡×
¢¨²Æì¥µ¥ó¥È¥ê¡¼CM¥½¥ó¥°
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://HY.lnk.to/Chanpuru
▶Âè»°ÃÆ¡§7·î1ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Öblue heart¡×
¢¨¥í¡¼¥½¥ó²ÆìCM¥½¥ó¥°
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§¸åÆüÈ¯É½
¡¡
¢£¿·Î¤±ÑÇ·¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ãHide¡Çs Music Story ¡ÁChapter3¡Á¡ä
6·î06Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ«Duo MUSIC EXCHANGE
6·î07Æü(Æü)¡¡µÜ¾ë¡¦Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤·à¾ì
6·î14Æü(Æü)¡¡Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥ë ¥¹¥«¥é¥¨¥¹¥Ñ¥·¥ª
6·î27Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦JAMMIN¡Ç
6·î28Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦246 LIVEHOUSE GABU
7·î11Æü(ÅÚ)¡¡²Æì¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¿¥¦¥ó²»»Ô¾ì
open17:00 / start18:00 ¢¨Á´¸ø±é
¡¡
¢£¡ãHYÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2026-2027¡ä
¢§2026Ç¯
09·î22Æü(²Ð½Ë)¡¡ºë¶Ì¡¦¶¹»³»Ô»ÔÌ±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
09·î23Æü(¿å½Ë)¡¡ÀéÍÕ¡¦À®ÅÄ¹ñºÝÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
10·î03Æü(ÅÚ)¡¡´ôÉì¡¦¥Ð¥í¡¼Ê¸²½¥Û¡¼¥ë(Â¿¼£¸«»ÔÊ¸²½²ñ´Û)
10·î04Æü(Æü)¡¡»°½Å¡¦¥¤¥¹¤Î¥µ¥ó¥±¥¤¥Û¡¼¥ëÎë¼¯(Îë¼¯»ÔÌ±²ñ´Û)
10·î10Æü(ÅÚ)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÃæÉ¸ÄÅÄ®Áí¹çÊ¸²½²ñ´Û ¤·¤ë¤Ù¤Ã¤È
10·î12Æü(·î½Ë)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦¥«¥Ê¥â¥È¥Û¡¼¥ë(»¥ËÚ»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë)
10·î24Æü(ÅÚ)¡¡ÂçÊ¬¡¦iichiko¥°¥é¥ó¥·¥¢¥¿
10·î25Æü(Æü)¡¡Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
11·î14Æü(ÅÚ)¡¡½©ÅÄ¡¦¤¢¤¤¿·Ý½Ñ·à¾ì¥ß¥ë¥Ï¥¹ Ãæ¥Û¡¼¥ë
11·î15Æü(Æü)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæÅÅÎÏ¥Û¡¼¥ë
11·î28Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Kanadevia Hall (TOKYO DOME CITY HALL)
11·î29Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¦²¬Ã«¹Ýµ¡Ì¾¸Å²°¸ø²ñÆ² Âç¥Û¡¼¥ë
12·î12Æü(ÅÚ)¡¡¹áÀî¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¥Þ¥É(´Ýµµ»ÔÌ±²ñ´Û) Âç¥Û¡¼¥ë
12·î13Æü(Æü)¡¡¹âÃÎ¡¦¿·ÍèÅç¹âÃÎ½Å¹©¥Û¡¼¥ë(¹âÃÎ¸©Î©¸©Ì±¥Û¡¼¥ë) ¥ª¥ì¥ó¥¸¥Û¡¼¥ë
12·î19Æü(ÅÚ)¡¡¿·³ã¡¦²ÃÌÐÊ¸²½²ñ´Û
12·î20Æü(Æü)¡¡ÉÙ»³¡¦¹â¼þÇÈÊ¸²½¥Û¡¼¥ë(¿·Ì«Ãæ±ûÊ¸²½²ñ´Û)
¢§2027Ç¯
01·î10Æü(Æü)¡¡Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
01·î11Æü(·î½Ë)¡¡Âçºå¡¦¥°¥é¥ó¥¥å¡¼¥ÖÂçºå(ÂçºåÉÜÎ©¹ñºÝ²ñµÄ¾ì) ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
01·î16Æü(ÅÚ)¡¡¹Åç¡¦¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë(¹Åç¸©Î©Ê¸²½·Ý½Ñ¥Û¡¼¥ë)
01·î17Æü(Æü)¡¡²¬»³¡¦ÁÒÉß»ÔÌ±²ñ´Û
01·î31Æü(Æü)¡¡²Æì¡¦²Æì¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼Å¸¼¨Åï
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡HY ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡HY ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡HY ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡HY ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡HY ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¡¡