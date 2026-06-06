開催：2026.6.6 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 3 - 2 [ガーディアンズ] MLBの試合が6日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとガーディアンズが対戦した。 レンジャーズの先発投手はクマール・ロッカー、対するガーディアンズの先発投手はパーカー・メシックで試合は開始した。 1回表、1番