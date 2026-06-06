きゅうりだけで感動の旨さ！食べたことある？「きゅうりサンド」が朝ごはんに最高

きゅうりがおいしい季節になってきました。シャキシャキ食感とさっぱりヨーグルトマヨソースが絶妙な「きゅうりだけサンド」は、話題入りを果たした人気レシピ。朝ごはんやお弁当にもぴったりで、ハムや卵を足してもおいしい基本の1品です。

塩もみがシャキシャキの決め手

きゅうりサンドを作るときに大切なのが、水っぽくならないひと手間。塩もみして出た水分をしっかりしぼることで、食べたときのシャキシャキ感が格段にアップします。

1.きゅうりを1mmほどの小口切りにします（スライサーを使ってもOK）。塩小さじ1/2（分量外）をふりかけてもみこみ、5分ほど置きます。





2.マヨネーズ大さじ2、ヨーグルト（無糖）大さじ2、塩ひとつまみ、ホワイトペッパー少々を混ぜてソースを作ります。





3.塩もみしたきゅうりから出た水分をかたくしぼります。





4.しぼったきゅうりをソースと混ぜ合わせます。

5.食パン（8枚切り）にきゅうりをのせ、パンを重ねます。ミミを切り落として半分に切れば完成です。





実際にこのレシピで作った人の感想

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも、レシピを絶賛する声がたくさん届いています。

「さっぱり爽やかなヨーグルトマヨソースで食べるシャキシャキきゅうりが美味しい♪ハムを挟んでいただきました！」「きゅうりだけのサンドイッチさっぱりシャキシャキとても美味しかったです。また作ります」「きゅうりだけなのにとっても美味しい」など、シンプルさに驚く感想が続々。「今日のお弁当に。もう数え切れないくらいのリピです！家のサンドイッチの定番です」というコメントもあり、リピーターが多い頼りになるレシピです。

きゅうりの食感を楽しむシンプルなサンドイッチは、一度食べたらやみつきになるおいしさ。ヨーグルト入りのさっぱりソースが暑い季節にもぴったりです。基本の形をマスターしたら、ハムや卵を加えてアレンジするのもおすすめです。