©ABCテレビ 土曜深夜放送のWEST.冠番組「リア突WEST.レボリューション」では、昨年の好評を受けて今年の夏も「リア突 海の家」を開催する。今年の開催地は神戸・須磨海岸。放送では7月11日のオープンに向けて「リア突 海の家プロジェクト’26」と銘打ち、アトラクションやゲームを決めるべくさまざまな“海の家プロデューサー”を招いている。6月6日の放送は怪談家として20年以上活躍し「第