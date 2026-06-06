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土曜深夜放送のWEST.冠番組「リア突WEST.レボリューション」では、昨年の好評を受けて今年の夏も「リア突 海の家」を開催する。今年の開催地は神戸・須磨海岸。放送では7月11日のオープンに向けて「リア突 海の家プロジェクト’26」と銘打ち、アトラクションやゲームを決めるべくさまざまな“海の家プロデューサー”を招いている。6月6日の放送は怪談家として20年以上活躍し「第二の稲川淳二」との呼び声も高い“ぁみ”を迎え、夏といえば！の“怖い話”のアレコレを学んでいく。

ぁみの登場に、WEST.メンバーの中でひときわテンションが上がったのが茺田。実は茺田は毎日のように怪談や心霊動画を見たり、WEST.のYouTubeで怪談話を披露するほど大の怪談好き。メンバーも「ウチにも怪談師がいます」と、ぁみに茺田を推す。

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しかし…茺田は意気揚々と“持ちネタ怪談”を語りはじめたものの、出だしで大失敗！ メンバーも、ぁみも、怖がるというより笑いをかみ殺す事態に。

そこから茺田はもちろん、WEST.全員が“怪談力”を上げるために教わったのは「明日からできる怪談が怖くなるテクニック」。メンバーが「仕事減りません？」とぁみを心配するほど、間の取り方や動きなど、秘伝のテクニックをたっぷり伝授される。

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ラストに全員で挑戦したあるモノを怪談に仕立てる“カイダナイズ”では、思わぬ才能を発揮し、メンバーから拍手喝さいを受けたメンバーも。ぁみのリアルな“怪談授業”を受けて、WEST.の怪談家・茺田をはじめとしたメンバーは腕を上げることができるのか。そして海の家のさらなる展開とは…？ 本格的な夏を前に早くも暑さが増しているいま、WEST.がお届けする背筋が寒～くなる？夜をぜひお楽しみに。

【放送情報】

「リア突WEST.レボリューション」

6月6日（土）深夜0時～0時30分放送（関西ローカル）

ABCテレビで毎週土曜深夜0時～0時30分放送！（関西ローカル）

★TVerで見逃し配信あり

出演：

WEST.

（重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、藤井流星、茺田崇裕、小瀧望）