エンブラエルは6月5日、ブラジル・リオデジャネイロのコルコバードの丘にそびえるキリスト像でプロジェクションマッピングを実施した。6月6日から8日にかけてリオデジャネイロで開催される、国際航空運送協会（IATA）年次総会の前夜を飾るもので、世界各地から集まる航空業界幹部を歓迎し、持続可能な航空の未来に向けた共同の取り組みへの呼びかけを目的としている。投影された映像は、E2による二酸化炭素排出量削減や騒音低減と