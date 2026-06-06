アニメ「魔法の天使クリィミーマミ」のキャラクターデザインで知られるイラストレーター・高田明美さんの個展「高田明美 個展 -Angel Touch-2026」が、6月25日から7月12日まで、東京・五反田のEDITION88フラッグシップショップで開催されます。本展では、「魔法の天使クリィミーマミ」の描き下ろし作品やオリジナル作品の原画を展示。さらに特別企画として、描き下ろし作品の制作過程を収めたメイキング映像が会場で上映されま