タレントの重盛さと美さん（37）が2026年5月28日、自身のインスタグラムを更新。アップのショットを披露した。「好きですか？」重盛さんは、「好きですか？」といい、唇を突き出す表情や舌をペロリと出した姿など10枚の自撮りショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、赤いスウェットトップスを着用。スマホを片手に口元に人差し指を添えて、唇を突き出していた。2枚目では、頬に手を添えてアンニュイな表情をみせ