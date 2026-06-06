スイッチヒッター柴田勲氏、阿部監督の辞任騒動は「話す事があまりない」巨人は阿部慎之助・前監督が親子の間でのトラブルで辞任し、交流戦から橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務めている。シーズン途中での監督退任は史上初めての異例の事態。巨人9連覇の主力でスイッチヒッターの外野手として通算2000安打に到達し、セ・リーグ最多の通算579盗塁もマークした柴田勲氏（82歳）は、今季の後輩たちをどう見詰めている