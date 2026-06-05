6月7日（日）に行われる第76回安田記念（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。ウォーターリヒト馬体重：480前走馬体重：4786月4日（木）に栗東で計量石橋守厩舎・栗東オフトレイル馬体重：470前走馬体重：4666月4日（木）に栗東で計量吉村圭司厩舎・栗東ガイアフォース馬体重：504前走馬体重：前走海外6月3日（水）に栗東で計量杉山晴紀厩舎・栗東サクラトゥジュール馬体重：502前走馬体重：5106月4日（木）に美浦