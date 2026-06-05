6月7日（日）に行われる第76回安田記念（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。

ウォーターリヒト

馬体重：480

前走馬体重：478

6月4日（木）に栗東で計量

石橋守厩舎・栗東

オフトレイル

馬体重：470

前走馬体重：466

6月4日（木）に栗東で計量

吉村圭司厩舎・栗東

ガイアフォース

馬体重：504

前走馬体重：前走海外

6月3日（水）に栗東で計量

杉山晴紀厩舎・栗東

サクラトゥジュール

馬体重：502

前走馬体重：510

6月4日（木）に美浦で計量

堀宣行厩舎・美浦

シックスペンス

馬体重：513

前走馬体重：500

6月2日（火）に美浦で計量

田中博康厩舎・美浦

シャンパンカラー

馬体重：520

前走馬体重：516

6月4日（木）に美浦で計量

田中剛厩舎・美浦

シリウスコルト

馬体重：500

前走馬体重：494

6月4日（木）に美浦で計量

田中勝春厩舎・美浦

スズハローム

馬体重：476

前走馬体重：464

6月3日（水）に栗東で計量

牧田和弥厩舎・栗東

【富士S】ガイアフォースが約3年ぶり重賞V…ジャンタルマンタルは2着

ステレンボッシュは484kg

ステレンボッシュ

馬体重：484

前走馬体重：478

6月3日（水）に美浦で計量

宮田敬介厩舎・美浦

セイウンハーデス

馬体重：486

前走馬体重：474

6月4日（木）に栗東で計量

橋口慎介厩舎・栗東

ドラゴンブースト

馬体重：482

前走馬体重：474

6月3日（水）に栗東で計量

藤野健太厩舎・栗東

トロヴァトーレ

馬体重：514

前走馬体重：510

6月3日（水）に美浦で計量

鹿戸雄一厩舎・美浦

パンジャタワー

馬体重：500

前走馬体重：486

6月4日（木）に栗東で計量

橋口慎介厩舎・栗東

ルクソールカフェ

馬体重：546

前走馬体重：前走海外

6月4日（木）に美浦で計量

堀宣行厩舎・美浦

レーベンスティール

馬体重：509

前走馬体重：492

6月4日（木）に美浦で計量

田中博康厩舎・美浦

ロングラン

馬体重：494

前走馬体重：474

6月4日（木）に美浦で計量

和田勇介厩舎・美浦

ワールズエンド

馬体重：480

前走馬体重：470

6月4日（木）に栗東で計量

池添学厩舎・栗東