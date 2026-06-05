MAZZEL、IMP.、Da-iCE、≠ME、川崎鷹也、フレデリック 滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場で開催される『FEST. INAZUMA 2026』（９月19日、20日、21日開催）の第二弾出演アーティストが発表された。MAZZEL、IMP.、Da-iCE、≠ME、川崎鷹也、フレデリックの出演が決定した。【写真】「FEST. INAZUMA 2026」出演アーティスト一覧滋賀ふるさと観光大使を務めるアーティスト 西川貴教が発起人となり、琵琶湖の水質保全と地域