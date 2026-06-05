

MAZZEL、IMP.、Da-iCE、≠ME、川崎鷹也、フレデリック

滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場で開催される『FEST. INAZUMA 2026』（９月19日、20日、21日開催）の第二弾出演アーティストが発表された。MAZZEL、IMP.、Da-iCE、≠ME、川崎鷹也、フレデリックの出演が決定した。

【写真】「FEST. INAZUMA 2026」出演アーティスト一覧

滋賀ふるさと観光大使を務めるアーティスト 西川貴教が発起人となり、琵琶湖の水質保全と地域振興をテーマに掲げ、毎秋琵琶湖岸で開催してきた県下最大の大型野外ライブイベント「イナズマロック フェス」が、今年より名称を新たに「FEST. INAZUMA（フェスト イナズマ）」と改め、第二弾出演アーティストを発表した。

2009年にスタートし、今ではすっかり滋賀県初秋の風物詩「イナズマ」として定着しているこのイベントは、今年で18年目を迎え、9月19日（土）、20日（日）、21日（月・祝）の三日間、おなじみの滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場で開催される。

[LIVE AREA] 第2弾出演アーティスト （50音順）

公演概要

▼9月19日（土）MAZZEL▼9月20日（日）IMP.Da-iCE≠ME▼9月21日（月・祝）川崎鷹也フレデリック■公演名：FEST. INAZUMA 2026■日程：2026年9月19日（土）、20日（日）、21日（月・祝）■会場：滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場 （滋賀県琵琶湖博物館西隣 多目的広場）■[LIVE AREA]開場 / 開演 / 終演：10時00分 / 11時30分 / 19時00分 （各日とも予定）■[FREE AREA]開場：９時00分※雨天決行（荒天の場合は中止）■出演アーティスト：（50音順）▼9月19日（土）GENERATIONS / T.M.Revolution / トゲナシトゲアリ / MAZZEL / ももいろクローバーZ / RAISEA SUILEN / ONE N’ ONLY and more▼9月20日（日）IMP. / STARGLOW / Da-iCE / 西川貴教 / ≠ME / Hearts2Hearts / RIIZE / WANDS andmore▼9月21日（月・祝）abingdon boys school / 川崎鷹也 / Chevon / -真天地開闢集団-ジグザグ / Novelbright / フレデリック/ MONGOL800 and more