料理の付け合わせに用いられることの多いパセリ。



【写真】こちらが山盛り「パセリの天ぷら」…これで300円！

SNS上では今、そんなパセリの存在感を前面に押し出した「パセリの天ぷら」が、大きな注目を集めている。



「『パセリの天ぷらだと？！しかも300円？！こんなん絶対ワイに対する挑戦やん！』と興味本位で注文したらエゲツない量が出てきて草生やしながら草食ってる。大袈裟でなくワイの人生の過去10年分くらいはあるぞこれ…w」



と話題の品を紹介したのは、DJトンキンハウスさん（@soundpunos）。



大阪・千日前の人気居酒屋「酒解本店」で提供されたというパセリの天ぷら。皿いっぱいに盛り付けられて299円（税込328円）という破格のお値段だが、果たしてそのお味は？



DJトンキンハウスさんに話を聞いた。



――酒解本店には、よく行かれるのですか？



DJトンキンハウス： もともと立ち飲み屋や小料理屋が独りで行くほど好きなのですが、趣味のDJのほうで大阪に呼ばれることが少しずつ増えてきて、大阪でもイベント前に飲めるお店を…と探しているときに出会いました。2、3年前に初めて訪れて以来、大阪に行くたびに寄っているのですが、今回はDJではなくて、観たいライブイベントがあるから大阪に遊びに行き、そのイベント前に酒解本店さんに立ち寄りました。



――パセリの天ぷらを頼んだのは、どうしてですか？



DJトンキンハウス：このお店はメニューが手書きで、おそらく毎日更新されているのですが、「パセリの天ぷら」というなかなか見ないメニューが目につきました。299円（税込328円）という安さで、しかも「騙されたと思って」とコメント付き。



私自身、パセリはサラダの付け合わせくらいでしか食べたことがなく、嫌いではないのですが、わざわざ買ったりするほどでもありません。ただ、以前に酒解さんで「大葉の天ぷら」を頼んでおいしかったこともあり、葉物の天ぷらがおいしいことは分かっていたので、期待も込めて注文しました。



――それにしても、すごいボリュームですね。



DJトンキンハウス：いざ目の前に出てきたときには「いや量多すぎやろ！300円の量じゃないでしょ！」というツッコミが出ました（笑）。



ですが見た目においしそうだし、食べてみるとサクサクといい食感でパセリ特有の青臭さは減り、ハーブのすがすがしさが後から残る感じで、とてもおいしかったです。ですが、いくら食べても量が減らない…。私の場合、パセリの天ぷらと同時に、同じ揚げ物の「とうもろこしの天ぷら」も頼んだのが戦略ミスだったのだと思います。



結局1/3ほど残した状態で、お会計をしました。出された物は残さない主義だったので、お店にも申し訳なく思いました。



――ご投稿に対し、大きな反響がありました。



DJトンキンハウス：過去に大してバズったことがなかったので、まさかこんな投稿が？！という驚きと、通知が止まらない怖さがありました（笑）。幸いにも否定的な反応がなく、共感が多かったのがうれしかったです。あと、パセリ好きな方が意外と多いことも分かりました。

パセリ好きな方にはぜひ頼んでみてほしいですが、必ず毎日あるメニューではないということを念頭に入れてほしいのと、なるべく2人以上で行かれることをお勧めします。酒解さんは他のメニューも安くておいしく、他のお店ではなかなか見ないような珍しいメニューも多いのでぜひ！



◇ ◇



酒解本店に、パセリの天ぷらについて聞いたところ



「定番メニューではありません。市場にパセリがあふれていて、このままではゴミになってしまうし『塊のまんま天ぷらにして、花束みたいにしたらオモロいやん』と思い、メニューに入れました」



ということだった。



SNSユーザーたちからは



「パセリの天麩羅、コシアブラといった山菜の天麩羅が好きな人には結構刺さると思てる。一番気に入るのは値段だ」

「食わず嫌いって意地になってる部分もありますよね。自分はパセリ嫌いなんですけど、素揚げして食べてみたら、え？香ばしい。青のり？って感じでおいしかったです。嫌いなものがおいしいときって困りません？自分は困りますw」

「しそ天好きだし絶対うまいやろって思ってるけど量が多いのも知ってるからまだ食べられてないw」



など、数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。



ご興味ある方は酒解本店に通いつめるか、ご自宅でお試しいただきたい。



【酒解本店 店舗情報】

▽所在地

大阪府大阪市中央区千日前2-8-3



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）