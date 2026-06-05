なぜ歯を磨かない男は「夜」もダメになるのか？歯科医が警告。歯周病とEDの意外な関係
「最近、なんとなく元気がない」「常に疲れている」
そう感じる男性は多いのではないでしょうか。原因は、ストレス、疲労、年齢だと思っていませんか。しかし、そのなんとなくの“不調”、実は“口の中”から始まっているかもしれません。
仕事終わりの深夜ラーメン。タバコ。睡眠不足。そして“歯ぐきからの出血”を見て見ぬふり。そんな生活習慣が、実は口の中だけでなく、全身のコンディションに影響している可能性があります。
歯周病は、単なる“歯ぐきの炎症”と思われがちですが、近年では、糖尿病や動脈硬化など全身疾患との関連も指摘されています。そして今、ある“男性特有の悩み”との関係にも注目が集まっています。それが、ED（勃起不全）です。
「下半身の問題と歯なんて関係あるの？」
そう思う人ほど、ぜひ最後まで読んでほしいです。
◆歯周病は“口だけ”の病気ではない--全身疾患への入り口
歯周病というと、「歯ぐきが腫れる病気」というイメージを持つ人が多いのではないでしょうか。たしかに、歯周病は、歯の周囲全体が炎症することで、歯茎の腫れを引き起こします。そして、痛みがないまま進行し、気づいた時には、歯の支えである骨を溶かしてしまう口内の病気です。
しかしただ歯を失うだけの病気ではありません。近年では、歯周病による慢性的な炎症が、全身の健康にも影響を与える可能性が指摘されています。歯周病菌や炎症性物質が血流に入り込むことで、糖尿病、動脈硬化、心血管疾患などと関連があることが明らかになっているのです。
つまり歯周病は、単なる“歯ぐきの炎症”ではなく、全身疾患への入り口とも言えます。そしてその影響は、男性の“夜の悩み”とも無関係ではないのです。
◆“男の自信”にも関係する可能性
ED（勃起不全）は、加齢が主な原因と思われがちです。しかし実際には、ストレス、睡眠不足、生活習慣病、そして血流の状態など、さまざまな要因が関係していると言われています。その中で近年注目されているのが、慢性的な炎症である“歯周病”です。
歯周病は、歯ぐきの炎症が長期間、慢性的に続きます。その影響が全身に及ぶ可能性について、さまざまな研究が行われており、関連性が分かっています。
台北医学大学の行った追跡研究では、ED群に占める慢性歯周炎の人の割合は27％、EDではない群は9％と大きな差があったことを報告しています。
また、トルコの研究でも、ED患者の53％が重度慢性歯周炎なのに対して、EDではない人では23％と、差があったことが報告されています。
もちろん、「歯周病だからEDになる」と単純に言い切れるものではありません。しかし、EDは陰茎内部に何らかの理由で血液がスムーズに流れないことで生じますが、その原因の一つが「血管内皮細胞の機能低下」です。歯周病による慢性的な炎症は、この血管内皮細胞を傷つけているため、EDと深い関連があると考えられているのです。
◆EDだけではない。“口の衰え”は身体の不調のサインかもしれない
歯周病との関連が指摘されているのは、EDだけではありません。
近年では、糖尿病、動脈硬化、心血管疾患、さらには認知機能との関係なども研究されています。
もちろん、「歯周病がすべての原因になる」という話ではありません。ただ、身体に生じている慢性的な炎症を放置することが、全身の健康に影響を与える可能性は、以前より強く意識されるようになってきたと思います。
お口は、栄養や酸素、コミュニケーション（発語）の入り口であるため、そこから考えても、全身の健康に影響を及ぼすことは言うまでもありません。
お口の中の血管は全身の血管に繋がっており、慢性的な炎症が長続きすることで、歯周病菌は全身へと運ばれてしまうのです。
そう感じる男性は多いのではないでしょうか。原因は、ストレス、疲労、年齢だと思っていませんか。しかし、そのなんとなくの“不調”、実は“口の中”から始まっているかもしれません。
仕事終わりの深夜ラーメン。タバコ。睡眠不足。そして“歯ぐきからの出血”を見て見ぬふり。そんな生活習慣が、実は口の中だけでなく、全身のコンディションに影響している可能性があります。
「下半身の問題と歯なんて関係あるの？」
そう思う人ほど、ぜひ最後まで読んでほしいです。
◆歯周病は“口だけ”の病気ではない--全身疾患への入り口
歯周病というと、「歯ぐきが腫れる病気」というイメージを持つ人が多いのではないでしょうか。たしかに、歯周病は、歯の周囲全体が炎症することで、歯茎の腫れを引き起こします。そして、痛みがないまま進行し、気づいた時には、歯の支えである骨を溶かしてしまう口内の病気です。
しかしただ歯を失うだけの病気ではありません。近年では、歯周病による慢性的な炎症が、全身の健康にも影響を与える可能性が指摘されています。歯周病菌や炎症性物質が血流に入り込むことで、糖尿病、動脈硬化、心血管疾患などと関連があることが明らかになっているのです。
つまり歯周病は、単なる“歯ぐきの炎症”ではなく、全身疾患への入り口とも言えます。そしてその影響は、男性の“夜の悩み”とも無関係ではないのです。
◆“男の自信”にも関係する可能性
ED（勃起不全）は、加齢が主な原因と思われがちです。しかし実際には、ストレス、睡眠不足、生活習慣病、そして血流の状態など、さまざまな要因が関係していると言われています。その中で近年注目されているのが、慢性的な炎症である“歯周病”です。
歯周病は、歯ぐきの炎症が長期間、慢性的に続きます。その影響が全身に及ぶ可能性について、さまざまな研究が行われており、関連性が分かっています。
台北医学大学の行った追跡研究では、ED群に占める慢性歯周炎の人の割合は27％、EDではない群は9％と大きな差があったことを報告しています。
また、トルコの研究でも、ED患者の53％が重度慢性歯周炎なのに対して、EDではない人では23％と、差があったことが報告されています。
もちろん、「歯周病だからEDになる」と単純に言い切れるものではありません。しかし、EDは陰茎内部に何らかの理由で血液がスムーズに流れないことで生じますが、その原因の一つが「血管内皮細胞の機能低下」です。歯周病による慢性的な炎症は、この血管内皮細胞を傷つけているため、EDと深い関連があると考えられているのです。
◆EDだけではない。“口の衰え”は身体の不調のサインかもしれない
歯周病との関連が指摘されているのは、EDだけではありません。
近年では、糖尿病、動脈硬化、心血管疾患、さらには認知機能との関係なども研究されています。
もちろん、「歯周病がすべての原因になる」という話ではありません。ただ、身体に生じている慢性的な炎症を放置することが、全身の健康に影響を与える可能性は、以前より強く意識されるようになってきたと思います。
お口は、栄養や酸素、コミュニケーション（発語）の入り口であるため、そこから考えても、全身の健康に影響を及ぼすことは言うまでもありません。
お口の中の血管は全身の血管に繋がっており、慢性的な炎症が長続きすることで、歯周病菌は全身へと運ばれてしまうのです。