5日未明、五城目町で断水が発生し、町内全域で水道水が使えない状態が続いています。配水管の破損が原因とみられ、町が復旧作業を進めています。五城目町によりますと、断水は5日午前1時半ごろに発生し、町内全域の約3,500世帯に影響が出ています。坂谷専一さん「子どもたち急いで起こしてトイレ行きたいってなっても出ないから外にトイレ行くよって連れてった」断水を受け、町では町民センターなど6か所に給水所を開設して