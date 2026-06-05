5日未明、五城目町で断水が発生し、町内全域で水道水が使えない状態が続いています。



配水管の破損が原因とみられ、町が復旧作業を進めています。



五城目町によりますと、断水は5日午前1時半ごろに発生し、町内全域の約3,500世帯に影響が出ています。



坂谷専一さん

「子どもたち急いで起こしてトイレ行きたいってなっても出ないから外にトイレ行くよって連れてった」



断水を受け、町では町民センターなど6か所に給水所を開設して対応に当たっています。





カメラマン「袋は準備してたんですか？」町民「前に水害あった時に苦労したのでそれで準備しておきました」町によりますと、破損した配水管は町の中心部を通る県道の下に約40年前に設置されたものです。配管のつなぎ目部分が破損し漏水したとみられています。工事関係者「約2メートルくらい亀裂入って使い物にならない状態。おそらくけやきの根が原因でソケットと管が割れちゃったのではないかと思います」断水の影響で、五城目小学校と五城目第一中学校は5日は休校となりました。町は午後1時ごろの復旧を目指し、作業を進めています。