【NL-04 ギガストーム】 6月5日 予約開始 11月下旬 発売予定 価格：41,800円 対象年齢：15才以上

タカラトミーは、「トランスフォーマーニューレジェンズ」シリーズからアクションフィギュア「NL-04 ギガストーム」を11月下旬に発売する。価格は41,800円。6月5日より予約受付が開始される。

新シリーズ「トランスフォーマーニューレジェンズ」より、ギガストームが登場する。「トランスフォーマーニューレジェンズ」シリーズでは、トランスフォーマー40年の歴史の中で登場した様々なキャラクターたちが現代の技術・解釈で商品としてよみがえる。

「NL-04 ギガストーム」

発売日：11月下旬

価格：41,800円

全高：約480mm

JANコード：4904810069485

「ギガストーム」は、メガストームがアンゴルモアエネルギーで変貌を遂げた巨大なトリプルチェンジャー戦士。ビークルモードの移動要塞、巨大基地のギガベースモード、そして巨大な恐竜ロボットモードに変形する。

恐竜モードではヘッドマスターを装着すると角が展開し、内部からアンゴルモアボムが登場。ボムはギガスカウターなどの手に持たせることができる。

本商品では、角と爆弾が新規造形となっており、ギガスカウターと新規のヘッドマスター「テラストーム」が付属する。付属のギガスカウターは装甲車モードからロボットモードに変形可能で、ギガストームのビークルモードと基地モードでは格納遊びや発進遊びが楽しめ、恐竜ロボットモードでは胸部に装着される。

【セット内容】

ギガストーム本体×1、ギガストーム右脚×1、ギガストーム左脚×1、爆弾×3、ギガスカウター×1、ヘッドマスター×1、ギガスカウター武器×1、取扱説明書×1

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