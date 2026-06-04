約2割の増強で手に入れた圧倒的な速さ407psの最高出力を得た、モーガン・スーパースポーツ 400。運転姿勢は、余裕ある大人が愛するようなグランドツアラーへ近い。シフトレバーを左へ倒せばスポーツ・モードに入り、前後に動かせば自らギアを選べる。ステアリングホイール裏のパドルでも。【画像】2割増強で得た圧倒的速さスーパースポーツ 400プラスフォーにシックススーパー3も全151枚ブレーキペダルを緩めると、クリー