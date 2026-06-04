大分県臼杵市にある生花店の店長・師藤美名子さんが、国内最大規模のフラワーデザインコンテストで文部科学大臣賞に輝きました。10回目の挑戦で県内初の快挙を成し遂げた師藤さん。25年以上技術を磨き続けてきた軌跡と、花にかける情熱に迫ります。 【写真を見る】結婚を機に花の世界へ40年…フラワーアレンジメントで全国の頂点に生花店長の軌跡と思い 結婚を機に花の世界へ 臼杵市の商店街にある1953年創業の「