「ピッチング・ニンジャ」が公開した魔球【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間4日・アリゾナ）ドジャース・大谷翔平投手が3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場した。投げては2回まで無失点に抑え、防御率0点台を維持している。米識者は、大谷が操る“魔球”に注目。「打てる訳ない」とファンも脱帽している。大谷は今季9先発の段階で防御率0.82と快調なスタートを切