「ピッチング・ニンジャ」が公開した魔球

【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間4日・アリゾナ）

ドジャース・大谷翔平投手が3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場した。投げては2回まで無失点に抑え、防御率0点台を維持している。米識者は、大谷が操る“魔球”に注目。「打てる訳ない」とファンも脱帽している。

大谷は今季9先発の段階で防御率0.82と快調なスタートを切っている。10先発目のこの日は、第1打席で二塁への内野安打を放ち、その裏のマウンドに向かった。内角へ引っかける球もあったが、初回をゼロに抑えると、2回は4番のアレナドと5番のスミスから2連続三振を奪って無失点とした。

「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏は2回の直後、自身のX（旧ツイッター）を更新。「ショウヘイ・オオタニ、えげつない88マイルのスイーパー」として映像付きで紹介したのが、スミスから三振を奪ったシーンだった。

カウント3-2から左打者の内角に切れ味鋭く変化した魔球。「ベースボール・サバント」によると、横方向に15インチ（約38センチ）、縦方向に31インチ（約78センチ）動いていた。衝撃の1球にファンも「これは打てる訳ない」「えぐいSweeper」「この落差は打てない」「足元に沈み込む」と目を丸くした。（Full-Count編集部）