西武は阪神戦4連勝を飾った3日、「日本生命セ・パ交流戦 2026」6試合が行われた。西武、ソフトバンク、楽天の3球団が勝利し、日本ハム、ロッテ、オリックスは敗れた。ソフトバンクは7勝1敗となり、交流戦首位をキープしている。ロッテは0-1でヤクルトに敗れ、今季8度目の完封負けを喫した。先発の毛利海大投手は、5回5安打2四球4奪三振無失点。しかし打線がヤクルトの先発・高橋奎二投手に苦戦。6回に代打・井上広大外野手の内