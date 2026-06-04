本拠地でのパドレス戦【MLB】フィリーズ ー パドレス（日本時間4日・フィラデルフィア）フィリーズのクリストファー・サンチェス投手が3日（日本時間4日）、本拠地でのパドレス戦に先発登板した。5回1/3をゼロに抑え、この段階で連続無失点イニングを「50」に伸ばした。サンチェスは2024年に初のオールスターに選ばれると、昨年は202イニングを投げて13勝、防御率2.50、212奪三振と覚醒。投手WAR（ベースボール・リファレンス