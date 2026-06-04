本拠地でのパドレス戦

【MLB】フィリーズ ー パドレス（日本時間4日・フィラデルフィア）

フィリーズのクリストファー・サンチェス投手が3日（日本時間4日）、本拠地でのパドレス戦に先発登板した。5回1/3をゼロに抑え、この段階で連続無失点イニングを「50」に伸ばした。

サンチェスは2024年に初のオールスターに選ばれると、昨年は202イニングを投げて13勝、防御率2.50、212奪三振と覚醒。投手WAR（ベースボール・リファレンス版）8.1はリーグ1位に輝き、サイ・ヤング賞投票では2位に入った。

迎えた今季はさらに無双状態。4月30日（同5月1日）のジャイアンツ戦の初回に失点して以降、5先発連続で無失点投球を披露している。サンチェスは5月に39回を投げて4勝0敗、防御率0.00、45奪三振、わずか3四球と圧倒的だった。27日（同28日）のパドレス戦を7回無失点に抑え、連続無失点記録は「44回2/3」とし、1911年のグローバー・クリーブランド・アレクサンダー（41回）が樹立した球団記録を更新した。

この試合では初回を抑えた段階で、カール・ハッベルの45回1/3を抜き、1920年以降の左腕ではメジャー最長記録を更新した。その後も凡打の山を築き、伝説の大投手、ボブ・ギブソンが1968年に記録した47回無失点の記録も抜き去った。そして6回最初のアウトを奪い、50イニング無失点の大台に。連続イニング無失点の記録を持つ、1988年のオーレル・ハーシュハイザー（59回）を含め過去に4人しかいない領域に到達した。（Full-Count編集部）