捕手に必要な「脳内リズム」と足首＆股関節の柔らかさ野球において「最もリズム感が必要なポジションはどこか」と問われれば、多くの人は俊敏なステップが求められる内野手や、投球テンポが鍵を握る投手を思い浮かべるかもしれない。しかし、一般社団法人スポーツリズムトレーニング協会（略称STAR）のマスタートレーナーを務める関元崇志さんは、「一番リズム感が必要なのは、間違いなくキャッチャーです」と言い切る。捕手に必