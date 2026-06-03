柴咲コウが、総合プロデューサーを務める新しい音楽フェス＜サステナビューティーフェス＞を5月23日・24日の2日間にわたって、山梨県・河口湖ステラシアターで開催した。＜サステナビューティーフェス＞は“楽しいから、はじめよう”をスローガンに掲げ、音楽や食を通じて、楽しみながら持続可能＝サステナブルな未来の選択肢にアクションを起こす新しい音楽フェスティバルだ。記念すべき第1回目の開催となった＜サステナビューテ