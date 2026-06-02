交流戦開幕を翌日に控え、球界に衝撃が走った。巨人の阿部慎之助監督（47）が5月25日に長女（18）への暴行容疑で現行犯逮捕となり、翌日には球団から辞任が発表された。【写真】3年前は辞任表明を引き止め、原氏の退任を前倒してまで監督になった阿部氏が今回はなぜ…その際、長女が「チャットGPT」に相談した末に児童相談所に通報していたことが判明、旬のAIが絡んだことで一層大きな注目を集めることになった。©時事通