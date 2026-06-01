都内でクマの目撃情報が相次ぎ、「もし街中で遭遇したらどうすればいいのか」と不安が広がっている。だが、実際にクマに出会ったとき、彼らは必ずしもすぐ襲いかかるわけではない。3000回以上クマに遭遇し、9回襲われながら生還してきたクマ研究家が明かす、知られざる“威嚇攻撃”の実態と、母グマが見せた意外な行動とは。※本稿は、日本ツキノワグマ研究所所長の米田一彦『家に帰ったらクマがいた』（PHP研究所）の一部を抜粋・