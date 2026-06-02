台風6号の接近で、まもなく熊本県内全域が強風域に入る見込みで、午後は非常に激しい雨が降る恐れもあります。 【写真を見る】【台風情報】まもなく熊本県内全域が強風域に夕方から夜にかけ最接近天草市と苓北町に暴風警報交通への影響も午前11時50分現在 現在、台風6号は九州の南の海上を北上しています。 暴風域はなくなりましたが、まもなく県内全域が風速15㍍以上の強風域に入る見込みです。 台風が熊本県に